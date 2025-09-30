La Zim non scaricherà a Livorno Sciopero per Gaza la nave della compagnia israeliana lascia il porto

Livorno, 30 settembre 2025 – La Zim Virginia, nave della compagnia israeliana arrivata a Livorno nel pomeriggio di oggi, 30 ottobre, non scaricherà né caricherà all'interno dello scalo labronico. E' quanto annuncia l'Usb in una nota, parlando di vittoria dello sciopero per Gaza che sta andando avanti da giorni. "La nave Zim Virginia non scaricherà né caricherà nel porto di Livorno: altra vittoria dello sciopero", sostiene l'Unione sindacale di base livornese, che aveva proclamato l'astensione dal lavoro ieri in segno di protesta contro l'arrivo nello scalo toscano della nave israeliana. "Grazie alla determinazione dei lavoratori portuali, dei cittadini e a seguito dello sciopero proclamato da Usb e Cgil nelle società interessate dalle operazioni in Darsena Toscana, la Zim Virginia lascerà il porto di Livorno - si spiega in una nota -.

