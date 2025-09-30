La XX edizione del Festival di Musica Classica – Città di San Giovanni Valdarno

Arezzo, 30 settembre 2025 –  XX edizione del Festival di Musica ClassicaCittà di San Giovanni Valdarno Presentato il programma della 20esima edizione della rassegna organizzata dall'Accademia musicale valdarnese in collaborazione con il comune di San Giovanni Valdarno in programma dal 4 ottobre al 30 novembre 2025 Vent'anni di grande musica. Il Festival di Musica Classica – Città di San Giovanni Valdarno taglia quest'anno lo straordinario traguardo della XX edizione e si conferma come una delle manifestazioni culturali più prestigiose e longeve del Valdarno. Nato per portare la musica al centro della vita cittadina, il festival ha saputo crescere negli anni fino a diventare un appuntamento atteso non solo dal pubblico locale, ma anche dagli appassionati provenienti da tutta la Toscana e oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

