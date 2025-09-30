La XX edizione del Festival di Musica Classica – Città di San Giovanni Valdarno
Arezzo, 30 settembre 2025 – XX edizione del Festival di Musica Classica – Città di San Giovanni Valdarno Presentato il programma della 20esima edizione della rassegna organizzata dall'Accademia musicale valdarnese in collaborazione con il comune di San Giovanni Valdarno in programma dal 4 ottobre al 30 novembre 2025 Vent'anni di grande musica. Il Festival di Musica Classica – Città di San Giovanni Valdarno taglia quest'anno lo straordinario traguardo della XX edizione e si conferma come una delle manifestazioni culturali più prestigiose e longeve del Valdarno. Nato per portare la musica al centro della vita cittadina, il festival ha saputo crescere negli anni fino a diventare un appuntamento atteso non solo dal pubblico locale, ma anche dagli appassionati provenienti da tutta la Toscana e oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
