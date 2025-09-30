La Volta Buona le pagelle del 30 settembre | l’ultimo saluto a Claudia Cardinale SV la sorpresa di Claudio Cecchetto 10

Un ricordo lunghissimo, quello per Claudia Cardinale, che Caterina Balivo ha condotto in collegamento con la Francia alla presenza di alcuni dei suoi ospiti fissi. Un ultimo saluto che arriva a qualche giorno dalla scomparsa della Diva de Il Gattopardo, con l’amata figlia Claudia in prima linea e uno stuolo di personaggi noti ma anche di persone comuni, accorse per un omaggio a una delle ultime delle nostre attrici più grandi. L’ultimo saluto a Claudia Cardinale, senza voto. Arrivano a qualche giorno dalla morte avvenuta a 87 anni, le esequie di Claudia Cardinale, che se n’è andata con la grazia con la quale aveva vissuto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 30 settembre: l’ultimo saluto a Claudia Cardinale (S.V.), la sorpresa di Claudio Cecchetto (10)

