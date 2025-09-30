La voce di Hind Rajab | mercoledì 1 ottobre a Roma la proiezione speciale con il Fatto Quotidiano

Mercoledì 1 ottobre, alle 20:40, al Cinema Adriano a Roma, il Fatto Quotidiano insieme a IWonders Picture presenta “La voce di Hind Rajab”, il film rivelazione che ha vinto il Leone d’Argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Un film mai come in questo momento necessario, da vedere e da far vedere, che ci ricorda cosa significhi essere un bambino a Gaza, oggi. La serata evento vedrà un’introduzione della vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, che già durante la Festa al Circo Massimo aveva dedicato l’apertura dell’incontro ‘Gaza: che fare?’ proprio alla storia della piccola Hind, accompagnata in esclusiva con una clip del film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

