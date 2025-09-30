La voce di Hind Rajab | mercoledì 1 ottobre a Roma la proiezione speciale con il Fatto Quotidiano
Mercoledì 1 ottobre, alle 20:40, al Cinema Adriano a Roma, il Fatto Quotidiano insieme a IWonders Picture presenta “La voce di Hind Rajab”, il film rivelazione che ha vinto il Leone d’Argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Un film mai come in questo momento necessario, da vedere e da far vedere, che ci ricorda cosa significhi essere un bambino a Gaza, oggi. La serata evento vedrà un’introduzione della vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, che già durante la Festa al Circo Massimo aveva dedicato l’apertura dell’incontro ‘Gaza: che fare?’ proprio alla storia della piccola Hind, accompagnata in esclusiva con una clip del film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi
Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"
Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind
"La voce di Hind Rajab, della regista Kaouther Ben Hania, ha la stessa forza di Roma città aperta. E se fossero vivi Rossellini, De Sica e tutta la generazione di mio padre, lo indicherebbero come il film sulla guerra dei nostri giorni". (Cristina Comencini)
LA VOCE DI HIND RAJAB al Cinema Mariani
Come è stato fatto "La voce di Hind Rajab" - La regista Kaouther Ben Hania ha costruito un film senza precedenti, partendo dalla registrazione di una telefonata fatta l'anno scorso dalla Striscia di Gaza
La voce di Hind Rajab, dopo il Leone d'Argento a Venezia il film conquista il premio del pubblico al Festival di San Sebastian - 52 su 10, la pellicola della regista tunisina Kaouther Ben Hania continua a collezionare traguardi