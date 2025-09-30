La vicina dà da mangiare ai suoi pavoni e lui per dispetto li uccide e se li mangia

Un uomo in Florida ha ucciso e cucinato due dei suoi pavoni per punire la vicina che dava loro da mangiare. Arrestato per crudeltà sugli animali, ha anche scritto una lettera alla vicina in cui descrive come ha cucinato uno degli uccelli e minacciato di uccidere pure gli altri una volta rilasciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it