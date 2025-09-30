La vera storia della strage di Capaci a Confidential | Non fu Brusca ad azionare il telecomando

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quinta puntata di Confidential, il format in onda ogni lunedì alle 22 sulle piattaforme di Fanpage.it, viene ripercorsa la vera storia della strage di Capaci e aggiunti all'attentato nuovi elementi utili a ricostruire tutta la verità sulla morte di Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vera - storia

Storia di una madre: Jennifer Dulos storia vera e spiegazione finale

Morti in campo, dopo la partita scoppia la guerra: una storia surreale ma vera

Aftersun: la storia vera dietro il film con Paul Mescal

vera storia strage capaciLa vera storia della strage di Capaci a Confidential: “Non fu Brusca ad azionare il telecomando” - Nella quinta puntata di Confidential, il format in onda ogni lunedì alle 22 sulle piattaforme di Fanpage. Riporta fanpage.it

Strage di Capaci, la programmazione Rai per "La giornata della legalità" - In occasione della Giornata della Legalità, oggi 23 maggio, nel 33mmo anniversario della strage di Capaci, Rai dedica al ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e di tutte le ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Vera Storia Strage Capaci