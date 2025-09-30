la vendita di san siro forza italia non si oppone proteste fuori dal comune

Il "sì" sembra a un passo. Benvenuto nuovo San Siro, addio vecchio Meazza, a meno di sorprese. Meglio non dare nulla per scontato: la seduta del consiglio comunale iniziata ieri alle 16.30 è andata avanti a oltranza anche per 239 emendamenti presentati. In discussione la delibera che prevede la vendita di stadio e area limitrofa, di proprietà comunale, a Milan e Inter per 197 milioni e il via libera al progetto dei club di un nuovo stadio e del parcheggio e la parziale demolizione e poi rifunzionalizzazione del Meazza. Se ne parla da 6 anni. La battaglia politica inizia ancor prima dell’inizio della seduta e sembra già indicare il risultato finale, cioè l’approvazione della delibera sostenuta dal sindaco Giuseppe Sala e limata fino all’ultimo dalla vicesindaco Anna Scavuzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

