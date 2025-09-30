La vendita di San Siro Forza Italia non si oppone Proteste fuori dal Comune
Il "sì" sembra a un passo. Benvenuto nuovo San Siro, addio vecchio Meazza, a meno di sorprese. Meglio non dare nulla per scontato: la seduta del consiglio comunale iniziata ieri alle 16.30 è andata avanti a oltranza anche per 239 emendamenti presentati. In discussione la delibera che prevede la vendita di stadio e area limitrofa, di proprietà comunale, a Milan e Inter per 197 milioni e il via libera al progetto dei club di un nuovo stadio e del parcheggio e la parziale demolizione e poi rifunzionalizzazione del Meazza. Se ne parla da 6 anni. La battaglia politica inizia ancor prima dell’inizio della seduta e sembra già indicare il risultato finale, cioè l’approvazione della delibera sostenuta dal sindaco Giuseppe Sala e limata fino all’ultimo dalla vicesindaco Anna Scavuzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vendita - siro
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
San Siro diventa di Inter e Milan: il Consiglio Comunale vota a favore della vendita ai club con 24 voti a favore, 20 contrari e due astenuti - X Vai su X
A Milano il Consiglio comunale decisivo per la vendita di San Siro. Scade l'offerta di acquisto dei club, si va a oltranza #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/29/a-milano-il-consiglio-comunale-decisivo-per-la-vendita-di-san-siro_4d549797-a0 - facebook.com Vai su Facebook
La vendita di San Siro. Forza Italia non si oppone. Proteste fuori dal Comune - La rabbia di FdI e Lega: "Così gli azzurri fanno da stampella a Sala". ilgiorno.it scrive
Il Consiglio comunale di Milano approva la vendita dello stadio San Siro - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan Il documento è stato ... Da ansa.it