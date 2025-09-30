La Valmalenco saluta il suo amato cervo Bambi
E' morto il cervo Bambi, la cui vicenda aveva appassionato e tenuto con il fiato sospeso tutta Italia.L'annuncioAd annunciarlo, l'Ecofaunistica Valmalenco, l'oasi costituita per permettere proprio all'ungulato di stare vicino al suo padrone, in realtà più un “papà” Giovanni Del Zoppo.“È con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
