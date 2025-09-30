la valle dei sorrisi di paolo strippoli ottiene la distribuzione negli usa

Il film del regista italiano, che era stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a ottenere un'accoglienza molto positiva all'estero. La valle dei sorrisi, il film diretto da Paolo Strippoli, sarà distribuito negli Stati Uniti: dopo la presentazione al Fantastic Fest, Shudder ha acquistato i diritti per il Nord America, il Regno Unito e l'Irlanda. Il lungometraggio, all'evento americano, aveva inoltre conquistato i premi Next Wave come Miglior Regista e il Premio del Pubblico. Cosa racconta La valle dei sorrisi Il film, di cui potete leggere la nostra recensione, è ambientato a Remis, un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

