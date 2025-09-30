La Uefa congela l’idea di sospendere di Israele la pressione dell’amministrazione Trump si è fatta sentire Times
Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità di escludere Israele dalle competizioni sportive, in particolare dal prossimo Mondiale (Israele è attualmente terzo nel gruppo di qualificazione, dietro alla capolista Norvegia e all’Italia, seconda). Il Times aveva riportato che la Uefa era favorevole a questa misura, ma ora sembra che l’organo europeo si stia tirando indietro. Le ultime novità dalla Uefa. Scrive il Times: “La Uefa ha messo in pausa i piani per un voto sulla sospensione di Israele per dare una possibilità al nuovo piano di pace annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: uefa - congela
La Uefa congela l’idea di sospendere di Israele, la pressione dell’amministrazione Trump si è fatta sentire. L'intenzione è di collaborare con Trump dopo la sua «proposta globale per porre fine alla guerra a Gaza e prevenire lo sfollamento dei palestinesi» http - facebook.com Vai su Facebook
Incontro #Trump-#Netanyahu per la pace: la #UEFA congela il voto sull'esclusione di #Israele dalle competizioni internazionali - X Vai su X
La Uefa congela l’idea di sospendere di Israele, la pressione dell’amministrazione Trump si è fatta sentire (Times) - Uefa sospende temporaneamente la sospensione di Israele, mentre la Casa Bianca ribadisce: no all’esclusione dal Mondiale, in attesa di Trump. Scrive ilnapolista.it
L’AIAC a Gravina: «Chieda a UEFA e FIFA di sospendere Israele dal calcio» - L’AIAC, l’associazione degli allenatori italiani di calcio, guidata da Renzo Ulivieri, ha scritto una lettera al presidente della Figc Gabriele Gravina. Segnala lettera43.it