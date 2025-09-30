Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità di escludere Israele dalle competizioni sportive, in particolare dal prossimo Mondiale (Israele è attualmente terzo nel gruppo di qualificazione, dietro alla capolista Norvegia e all’Italia, seconda). Il Times aveva riportato che la Uefa era favorevole a questa misura, ma ora sembra che l’organo europeo si stia tirando indietro. Le ultime novità dalla Uefa. Scrive il Times: “La Uefa ha messo in pausa i piani per un voto sulla sospensione di Israele per dare una possibilità al nuovo piano di pace annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Uefa congela l’idea di sospendere di Israele, la pressione dell’amministrazione Trump si è fatta sentire (Times)