La travolgente energia degli Abba e la prima volta in regione il via alle coccole a teatro
Un’esplosione di energia scatenata dagli intramontabili successi degli Abba. Un teatro fresco di rinnovamento con nuovi arredi a “misura” di spettatore. Ma anche, e soprattutto, un nuovo progetto, “Coccole a teatro” che per la prima volta in regione trasforma il pre-spettacolo in un’esperienza da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: travolgente - energia
A Cattolica torna la travolgente energia del villaggio itinerante del "Vertical Summer Tour 2025" tra giochi, sport, il sound di radio Deejay e il super ospite Rudy Zerbi
A Carpi l’energia travolgente dell’ensemble sudafricano BCUC
Una travolgente Gianna Nannini conquista l'Arena con la sua energia
Vivi l’energia travolgente dell’India durante l’Holi, la festa dei colori più spettacolare del mondo! Dal 27 febbraio parti da Roma per un tour unico di 8 notti tra tradizioni, spiritualità e magia. Tra risciò a Delhi, elefanti a Jaipur, il fascino del Taj Mahal e la cel - facebook.com Vai su Facebook