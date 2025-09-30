La travolgente energia degli Abba e la prima volta in regione il via alle coccole a teatro

Udinetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione di energia scatenata dagli intramontabili successi degli Abba. Un teatro fresco di rinnovamento con nuovi arredi a “misura” di spettatore. Ma anche, e soprattutto, un nuovo progetto, “Coccole a teatro” che per la prima volta in regione trasforma il pre-spettacolo in un’esperienza da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: travolgente - energia

A Cattolica torna la travolgente energia del villaggio itinerante del "Vertical Summer Tour 2025" tra giochi, sport, il sound di radio Deejay e il super ospite Rudy Zerbi

A Carpi l’energia travolgente dell’ensemble sudafricano BCUC

Una travolgente Gianna Nannini conquista l'Arena con la sua energia

Cerca Video su questo argomento: Travolgente Energia Abba Prima