Problemi per la trasferta dello Sporting CP, in viaggio per la gara di Champions League contro il Napoli: ecco che cos’è successo La squadra di Rui Borges non arriva in tempo a Napoli per la consueta conferenza stampa al Maradona, in occasione della sfida di Champions League in programma il 1 ottobre. Lo Sporting Lisbona ha avuto problemi con il volo: sarebbe dovuto partire intorno alle 14:50. Allenamento dello Sporting (ANSA) Calciomercato.it Secondo i media portoghesi, ci sarebbero stati problemi tecnici al motore dell’aereo su cui erano saliti i giocatori dello Sporting. Gli operatori sono immediatamente intervenuti per riparare il guasto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La trasferta dello Sporting è un’Odissea, problemi al volo per Napoli