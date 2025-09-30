La Terra riceve un nuovo messaggio laser dallo spazio | arriva da 350 milioni di chilometri di distanza

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un segnale laser proveniente da oltre il doppio della distanza che separa la Terra dal Sole ha raggiunto il nostro pianeta: si tratta dell’ultimo messaggio trasmesso dalla sonda Psyche della NASA, la navicella in viaggio verso l’omonimo asteroide della fascia principale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terra - riceve

Mafia: Terra Madre riceve voti positivi ma non eccezionali dalla stampa internazionale

Mafia: Terra Madre riceve il trailer con i riconoscimenti della stampa

terra riceve nuovo messaggioLa Terra riceve un nuovo messaggio laser dallo spazio: arriva da 350 milioni di chilometri di distanza - Un segnale laser proveniente da oltre il doppio della distanza che separa la Terra dal Sole ha raggiunto il nostro pianeta: si tratta dell’ultimo messaggio ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Terra Riceve Nuovo Messaggio