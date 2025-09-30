La Terra riceve un nuovo messaggio laser dallo spazio | arriva da 350 milioni di chilometri di distanza
Un segnale laser proveniente da oltre il doppio della distanza che separa la Terra dal Sole ha raggiunto il nostro pianeta: si tratta dell’ultimo messaggio trasmesso dalla sonda Psyche della NASA, la navicella in viaggio verso l’omonimo asteroide della fascia principale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: terra - riceve
Mafia: Terra Madre riceve voti positivi ma non eccezionali dalla stampa internazionale
Mafia: Terra Madre riceve il trailer con i riconoscimenti della stampa
Il noto imprenditore originario di Santa Venerina riceve il riconoscimento nel paese natale durante la 28ª edizione di EnoEtna, segno di gratitudine per il legame con la propria terra - facebook.com Vai su Facebook
La Terra riceve un nuovo messaggio laser dallo spazio: arriva da 350 milioni di chilometri di distanza - Un segnale laser proveniente da oltre il doppio della distanza che separa la Terra dal Sole ha raggiunto il nostro pianeta: si tratta dell’ultimo messaggio ... Segnala fanpage.it