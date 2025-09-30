La telefonata del nipote in lacrime e il falso carabiniere alla porta anziana truffata | arrestato 43enne
Ha messo in atto la truffa del finto carabiniere e per convincere un'anziana a dargli quanti più soldi poteva le ha fatto credere anche di stare parlando con il nipote in lacrime. Tuttavia il 43enne, dopo il colpo messo a segno, è stato individuato dai carabinieri e arrestato. Nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
