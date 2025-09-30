La svolta green viaggia sui binari | presentato il primo treno italiano a batteria

Roma, 30 settembre 2025 – All' Expoferroviaria, tra i padiglioni della Fiera di Milano Rho, è stato presentato al pubblico ‘ Treen ’, il primo treno italiano alimentato esclusivamente a batteria. Il progetto è nato da un'idea lanciata due anni fa da Ferrovie Appulo Lucane (Fal), azienda di trasporti appartenente al Mit, con il treno in questione che coprirà la tratta Altamura-Matera a partire da fine 2026. La novità è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la società Stadler e a un investimento totale di 63 milioni di euro, per un risparmio annuo di CO2 pari a circa 1300 tonnellate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La svolta green viaggia sui binari: presentato il primo treno italiano a batteria

In questa notizia si parla di: svolta - green

Svolta green nel tuo armadio: scopri la nuova rivoluzione Eco-chic!

Dalla filiera alla tracciabilità:. Dani abbraccia la svolta green

Pubblicità esterna: mercato da 60 miliardi, la svolta è green

Si è svolta martedì 23 settembre 2025 ad Albenga, la finale interregionale degli Oscar Green 2025, il premio promosso da Coldiretti e Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare le idee innovative dei giovani agricoltori. Per la prima volta nella storia del concors - facebook.com Vai su Facebook

La svolta “green” del Dipartimento Prevenzione della ASL di #Foggia, arrivano le prime nove auto full electric ? https://foggiacittaaperta.it/news/read/svolta-green-asl-foggia-nove-auto-full-electric… - X Vai su X

La svolta green viaggia sui binari: presentato il primo treno italiano a batteria - Treen è soltanto il primo di sette convogli in stile green realizzati da Ferrovie Appulo Lucane in collaborazione con Stadler. Scrive msn.com

Si appoggia con lo zaino alla porta del metrò: crolla la vetrata sui binari mentre il treno viaggia - Un ragazzo, di ritorno da scuola e con lo zaino in spalla, si è appoggiato al vetro della porta di una carrozza della metropolitana, facendolo crollare all’istante sui binari e scatenando il panico a ... Segnala milano.repubblica.it