Per anni si è parlato della promessa della medicina di precisione in oncologia come se fosse già realtà: l’idea che il tumore debba essere trattato sulla base delle alterazioni molecolari che lo caratterizzano, indipendentemente dall’organo di origine, è intuitivamente affascinante. La realtà clinica è stata molto meno rosea. I trial “tumor-agnostic” davvero randomizzati sono stati pochissimi e con esiti non sempre convincenti. Il più famoso, lo studio francese SHIVA, ha confrontato pazienti trattati con terapie scelte in base al profilo molecolare contro lo standard di cura, senza trovare differenze nella sopravvivenza libera da progressione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La svolta dello studio di ROME nella medicina di precisione in oncologia