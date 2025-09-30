La svolta dello studio di ROME nella medicina di precisione in oncologia
Per anni si è parlato della promessa della medicina di precisione in oncologia come se fosse già realtà: l’idea che il tumore debba essere trattato sulla base delle alterazioni molecolari che lo caratterizzano, indipendentemente dall’organo di origine, è intuitivamente affascinante. La realtà clinica è stata molto meno rosea. I trial “tumor-agnostic” davvero randomizzati sono stati pochissimi e con esiti non sempre convincenti. Il più famoso, lo studio francese SHIVA, ha confrontato pazienti trattati con terapie scelte in base al profilo molecolare contro lo standard di cura, senza trovare differenze nella sopravvivenza libera da progressione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: svolta - studio
Bullismo e cyberbullismo, la svolta parte dalla speranza: cosa rivela il più grande studio negli USA condotto su oltre 5.000 studenti e quali strategie possono adottare le scuole
#News ieri, domenica 28 settembre, si è svolta l’inaugurazione del nuovo centro fisioterapico Studio Plus - Riabilitazione & Salute. L’inaugurazione si è svolta in via Gramsci, presso la nuova sede, più ampia e attrezzata per offrire spazi e servizi ancora migli - facebook.com Vai su Facebook
L’Associazione Medicina Rigenerativa si è presentata a Roma - Guida: lavoreremo per promuovere e sviluppare la ricerca scientifica, la formazione e la diffusione delle conoscenze nel campo della ... Riporta odontoiatria33.it
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano - Le trasfusioni di globuli rossi contenuti nella placenta possono ridurre significativamente il rischio ... Scrive msn.com