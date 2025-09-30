La Svizzera punta sull’oro per neutralizzare i dazi di Trump
La Svizzera sta cercando un accordo con gli Stati Uniti per investire nella raffinazione di oro direttamente in USA, quale contropartita per abbassare i dazi del 39% imposti dal Presidente Trump, i più alti fra le nazioni sviluppate dell’Occidente. Una netta inversione di rotta rispetto alla posizione più dura assunta in un primo momento dalla Presidente Karin Keller, che alla fine si è rivelata controproducente per l’economia elvetica, costringendo i funzionari svizzeri a fare una serie di concessioni in vari settori, dall’energia all’agricoltura, ma soprattutto sul business del riciclo di oro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
