La sughereta di Geraci Siculo diventa un caso studio le Madonie ospitano un confronto tra esperti

Si terrà il prossimo 7 ottobre, presso il convento dei Padri Agostiniani di Geraci Siculo, il convegno "Valorizzare le foreste siciliane: il caso studio della sughereta di Geraci Siculo". L'evento, che inizierà alle ore 10, rientra fra le azioni di divulgazione previste dal progetto "Interventi.

Valorizzazione delle foreste siciliane, al Convento dei Padri Riformati si presenta il caso studio della sughereta di Geraci Siculo

