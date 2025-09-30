E’ vero che la squadra, una volta in svantaggio non ha perso la testa e ha mostrato carattere, però è altrettanto vero che un gruppo di giocatori di qualità non può ritrovarsi, giocando per di più in casa, a rincorrere i giovani del Camaiore con il rischio di perdere addirittura la gara. Ed è già la seconda volta che il Grosseto deve rimontare l’avversario. La squadra di mister Indiani crediamo stia difettando sotto l’aspetto dell’ equilibrio e questo può derivare anche dal fatto che il tecnico manda in campo schieramenti diversi con scelte che, a volte, davvero sorprendono. Inoltre questa mancanza di equilibrio può originare la mancanza di continuità nell’impostazione della manovra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La strada del Grifone. A corrente alternata