La storia vera dietro ‘Io Capitano’ | dal lager libico a Hollywood il viaggio impossibile di Mamadou Kovassi

Cultweb.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Mamadou Kovassi, un uomo di 40 anni originario della Costa d’Avorio, è il cuore pulsante  di “Io Capitano”, il film di Matteo Garrone candidato all’Oscar come Miglior Film Internazionale nel 2024. Kovassi, oggi mediatore culturale a Caserta, ha intrapreso un viaggio che lo ha portato dal deserto africano ai riflettori di Hollywood, ma la sua testimonianza rivela dettagli di un’odissea ben più cruda di quanto la pellicola abbia potuto rappresentare. Il viaggio di Mamadou ebbe inizio nel 2005, spinto dalla necessità impellente di cercare un futuro in Europa. “ Quando hai necessità di partire, nessuno ti può fermare “, afferma Mamadou, riassumendo la determinazione di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

la storia vera dietro 8216io capitano8217 dal lager libico a hollywood il viaggio impossibile di mamadou kovassi

© Cultweb.it - La storia vera dietro ‘Io Capitano’: dal lager libico a Hollywood, il viaggio impossibile di Mamadou Kovassi

In questa notizia si parla di: storia - vera

Storia di una madre: Jennifer Dulos storia vera e spiegazione finale

Morti in campo, dopo la partita scoppia la guerra: una storia surreale ma vera

Aftersun: la storia vera dietro il film con Paul Mescal

Cerca Video su questo argomento: Storia Vera Dietro 8216io