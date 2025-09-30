La storia vera dietro ‘Io Capitano’ | dal lager libico a Hollywood il viaggio impossibile di Mamadou Kovassi
La storia di Mamadou Kovassi, un uomo di 40 anni originario della Costa d’Avorio, è il cuore pulsante di “Io Capitano”, il film di Matteo Garrone candidato all’Oscar come Miglior Film Internazionale nel 2024. Kovassi, oggi mediatore culturale a Caserta, ha intrapreso un viaggio che lo ha portato dal deserto africano ai riflettori di Hollywood, ma la sua testimonianza rivela dettagli di un’odissea ben più cruda di quanto la pellicola abbia potuto rappresentare. Il viaggio di Mamadou ebbe inizio nel 2005, spinto dalla necessità impellente di cercare un futuro in Europa. “ Quando hai necessità di partire, nessuno ti può fermare “, afferma Mamadou, riassumendo la determinazione di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Cultweb.it
