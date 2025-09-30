La storia di Little Bastard la Porsche 550 Spyder di James Dean

Settanta anni fa, il 30 settembre del 1955, a soli 24 anni, l'attore James Dean morì in un incidente stradale in California al volante della sua Porsche 550 Spyder. La sua morte improvvisa, come spesso avviene per la prematura scomparsa di molti personaggi famosi, scatenò una serie di bizzarre teorie, storie macabre e oscure leggende. La più famosa è legata proprio alla celebre auto guidata dal giovane attore e da lui battezzata col fatale nomignolo "Little Bastard". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

storia little bastard porscheLa storia di "Little Bastard", la Porsche 550 Spyder di James Dean - Settanta anni fa, il 30 settembre del 1955, a soli 24 anni, l'attore James Dean morì in un incidente stradale in California al volante della sua Porsche 550 Spyder. Come scrive gazzetta.it

Da «Herbie» alla Ferrari «Gina» di Vettel - È l’auto su cui l’astro nascente del cinema americano perse la vita, nel 1955, mentre andava in California per partecipare a una corsa ... Da corriere.it

