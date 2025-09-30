La storia di Federico scomparso da cinque giorni a Chi l' ha visto?

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Federico, il 45enne scomparso dal quartiere Montanara nella mattinata di giovedì 25 settembre è stata raccontata dalla trasmissione Chi l'ha visto? L'appello era stato lanciato dal padre. Ne abbiamo parlato sabato 27 settembre.“Aiutatemi a trovare mio figlio Federico”. Inizia così. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storia - federico

Brenda Lodigiani torna single, finita la storia con il compagno Federico Teoldi: “Ora ho scaricato Tinder”

Santa Maria di Castellabate, Francesco Federico fa la storia: tripletta leggendaria alla 124ª edizione de “La Stuzza”

Dalla terra alla tavola, Federico scommette sul tartufo: “Eccellenza dell’Umbria, la mia è una storia da assaporare”

“Aldro. Storia di un orrore perbene”: il libro che ricorda Federico Aldrovandi, ucciso a 18 anni – L’estratto in esclusiva - Michele Dalai ricostruisce il caso Aldrovandi nel nuovo libro che dà voce a chi ha amato Federico e a chi lo ha ucciso ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Federico Scomparso Cinque