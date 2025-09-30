La stoccata di Andrea Bocelli alla convention sul turismo globale | Difficile fare impresa in Italia
Forte dei Marmi, 30 settembre 2025 – “Fare impresa in Italia? Oggi è davvero difficile”. Esternazione lapidaria e pesante come un macigno quella espressa ieri da Andrea Bocelli, invitato ad intervenire al Global Summit del Wttc (World Travel Tourism Council) che si è svolto per la prima volta in Italia all’auditorium Parco della Musica di Roma e quest’anno incentrato sul tema de “La grande bellezza del viaggio”. Una convention sul turismo globale che si è aperta in modo solenne alla presenza del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, Daniela Santanchè ministro del turismo e del capo del Governo Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: stoccata - andrea
