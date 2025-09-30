J ulia Roberts ha deciso di dire addio alla sua riga laterale da “millennial”. Nelle sue ultime apparizioni al Festival di Venezia e alla New York Fashion Week, la star di Hollywood ha scelto sempre una riga centrale moderna, accompagnata da ricci testurizzati. Un taglio che regala movimento e freschezza, ma soprattutto è Gen Z approved. Capelli "in riga": da che parte portarla. guarda le foto Il nuovo taglio di Julia Roberts e il look casual-chic. Julia Roberts è sempre stata fedele alla riga laterale, un vero e proprio marchio di fabbrica che ha accompagnato il suo stile per anni. Ma ogni tanto anche le icone sentono il bisogno di rinnovarsi, di sperimentare un piccolo cambiamento che parli di freschezza e leggerezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La star di Hollywood sfoggia ancora una volta la riga centrale Gen Z approved con ricci morbidi e testurizzati