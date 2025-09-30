La stagione 5 di the chosen conquista un record televisivo straordinario
il record mondiale di traduzioni di “the chosen” segna un traguardo storico per la serie biblica. La popolare serie televisiva The Chosen ha recentemente stabilito un nuovo primato nel panorama dello streaming globale, grazie alla sua vasta diffusione in numerose lingue. Con l’uscita della quinta stagione su una piattaforma dedicata, la produzione ha raggiunto risultati senza precedenti, confermando il suo ruolo come uno dei programmi più tradotti e accessibili al mondo. l’importanza del record delle traduzioni per la diffusione della serie. Con l’introduzione della quinta stagione sulla propria applicazione ufficiale, The Chosen si è aggiudicata il Guinness World Record come serie TV in streaming più tradotta nella storia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
THE CHOSEN 5/ La serie sulla continua ricerca di Cristo della fede dell'uomo - La quinta serie di The Chosen non è altro che la continua ricerca di Cristo della fede dell'uomo.
