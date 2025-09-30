' La sorella di Gesucristo' di e con Oscar De Summa al Teatro Nuovo
La stagione 'Riso Amaro' del Teatro Nuovo di Pisa prosegue con due appuntamenti di grande intensità, realizzati in collaborazione con il Deep Festival, che confermano la vocazione del cartellone a raccontare il presente attraverso linguaggi scenici diretti, inediti e profondamente coinvolgenti.
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 19,25-27. In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse al
Oscar De Summa porta in scena: "Maria, la sorella di Gesucristo" - La sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere passa anche attraverso il linguaggio teatrale.
"La sorella di Gesucristo" a Centrale Preneste - Sabato 14 ottobre, alle ore 21, Oscar De Summa porta in scena per Teatri di Vetro "La sorella di Gesucristo", terzo capitolo dell'acclamata "trilogia della provincia".