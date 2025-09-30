La sinistra naufraga nelle Marche
E pensare che sono passati solo quattro mesi da quando nei corridoi di Camera e Senato molti esponenti d'opposizione non nascondevano la speranza di chiudere l'imminente tornata di elezioni regionali con un quattro a uno che avrebbe di fatto sancito il primo passo falso elettorale di un centrodestra che il 22 ottobre festeggerà tre anni consecutivi a Palazzo Chigi, terzo esecutivo più longevo della storia della Repubblica dopo il Berlusconi II e il Berlusconi IV (il sorpasso sul Craxi I arriverà il 20 ottobre). Quattro a uno. Con le Marche che avrebbero dovuto essere l'epicentro dello smottamento, visti i (presunti) sondaggi che davano Matteo Ricci in vantaggio sull'uscente Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, vicinissimo a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
