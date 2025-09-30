La sinistra Lgbt ha un nuovo idolo il calciatore Bernardeschi | Se l’uomo indossa la gonna che male c’è?

Il nuovo idolo della sinistra no gender e Lgbt è un calciatore italiano, rientrato quest’anno da un’esperienza in Canada e oggi in forza al Bologna, Federico Bernardeschi, u n personaggio particolare che già negli anni scorsi, quando giocava ancora in Italia, si era segnalato per alcune iniziative alquanto originali. “Io mi sono messo la gonna, dodici anni fa – ha raccontato Bernardeschi, ospite al podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli – e che problema c’è? Se a me mi piace me la metto”. Bernardeschi ha raccontato che per questo motivo era stato anche accusato di essere omosessuale: “Quante volte mi hanno detto che sono gay! E se fossi gay? Ma che cosa me ne frega, secondo te non te lo dico? Che problema ci sarebbe? Anzi, ne andrei fiero”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

