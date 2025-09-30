La sinistra Lgbt ha un nuovo idolo il calciatore Bernardeschi | Se l’uomo indossa la gonna che male c’è?
Il nuovo idolo della sinistra no gender e Lgbt è un calciatore italiano, rientrato quest’anno da un’esperienza in Canada e oggi in forza al Bologna, Federico Bernardeschi, u n personaggio particolare che già negli anni scorsi, quando giocava ancora in Italia, si era segnalato per alcune iniziative alquanto originali. “Io mi sono messo la gonna, dodici anni fa – ha raccontato Bernardeschi, ospite al podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli – e che problema c’è? Se a me mi piace me la metto”. Bernardeschi ha raccontato che per questo motivo era stato anche accusato di essere omosessuale: “Quante volte mi hanno detto che sono gay! E se fossi gay? Ma che cosa me ne frega, secondo te non te lo dico? Che problema ci sarebbe? Anzi, ne andrei fiero”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: sinistra - lgbt
Educazione sessuale a 5 anni? Scoppia la guerra in Parlamento. La Lega contro PD e M5S: “Vogliono sostituire mamme e papà con attivisti ideologizzati trans e LGBT di estrema sinistra”
Cruciani: «Sinistra e sigle Lgbt rivelano la loro natura intollerante»
UNA SINISTRA TRA MALAFEDE E IRRAZIONALITÀ di Mario Adinolfi Qualcuno deve spiegarmi perché il mondo Lgbt è così schierato coi Propal, sulla Global Sumud Flotilla tanto global non possono essere perché gli islamici che sono sulle barchette odiano - facebook.com Vai su Facebook
È incomprensibile come tutta la comunità LGBT di sinistra si stia schierando attivamente e con forza a favore di Hamas nonostante in Palestina i gay sono condannati a morte. Questa notizia è assurda ed è la riprova di questa incompatibilità valoriale. - X Vai su X
Il nuovo partito di Corbyn è un problema per i Laburisti - L’ex leader dei Laburisti britannici Jeremy Corbyn ha infine annunciato che fonderà un nuovo partito di sinistra. Come scrive ilpost.it
L’ex leader dei Laburisti britannici, Jeremy Corbyn, ha infine annunciato un nuovo partito di sinistra - L’ex leader dei Laburisti britannici, Jeremy Corbyn, ha annunciato la fondazione di un nuovo partito di sinistra. Riporta ilpost.it