La sfilata immersiva di HUI Milano The Song of Silver | l’eco dell’oriente in passerella

Milano, 30 settembre 2025 – HUI Milano ha presentato, nella cornice di 10 Corso Como, la collezione “ The Song of Silver ”. Una sfilata che aveva l’obiettivo di superare il concetto tradizionale di passerella per diventare esperienza immersiva, di dialogo tra moda, cultura e sensi. La collezione trae ispirazione dalla cultura dei gioielli d’argento Miao, patrimonio immateriale cinese, reinterpretata attraverso un linguaggio di design minimale e internazionale. Argenti battuti, campanelli e pendenti si fondono con sete riciclate, denim vegetale, cotoni biologici e tulle, creando un “paesaggio sonoro” che accompagna i movimenti delle modelle e dà vita a una scultura dinamica fatta di ritmo, luce e materia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

