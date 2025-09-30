La sfida delle intelligenze relazionali Nuova frontiera dell’economia

Riportare al centro del dibattito pubblico la capacità di collaborare, ascoltare, costruire fiducia. È questo l’obiettivo del "Festival Nazionale dell’Economia Civile" che si svolgerà dal 2 al 5 ottobre, fra l’Università di Firenze (sede di Novoli) e il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Questa settima edizione, dal titolo "Democrazia Partecipata. La sfida delle Intelligenze Relazionali", registrerà quattro giorni di eventi, talk, storie e buone pratiche, facendo incontrare giovani, imprenditori e imprenditrici, attivisti, amministratori pubblici ed economisti. Due i Nobel attesi alla manifestazione: l’economista indiano-americano Abhijit Banerjee (sabato 4 ottobre, ore 11,30), professore al Massachusetts Institute of Technology, insignito del prestigioso premio nel 2019 insieme a Esther Duflo e Michael Kremer per il suo approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale, e Michael Spence (5 ottobre, ore 15) (nella foto), professore emerito alla Stanford University e Senior Fellow all’Istituto Hoover, Nobel per l’Economia nel 2001, per il suo contributo allo studio dei mercati con informazione asimmetrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

