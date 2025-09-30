La sfera pubblica privatizzata dalle riforme
Al di là dei risvolti giudiziari, il “caso Milano” incoraggia alcune considerazioni sulle riforme che, negli ultimi decenni, hanno trasformato il ruolo della nostra pubblica amministrazione (Pa). Si è trattato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: sfera - pubblica
Travel blogger, influencer, ted talk, dirette youtube: pseudo discorsi di pseudo figure in una pseudo sfera pubblica. Tutto molto lontano dai requisiti necessari per una discussione razionale. - X Vai su X
Bravo Bruno! L'identità elettronica prevede un'e-ID pubblica sicura, volontaria e che rispetta la protezione dei dati. La Confederazione tutela la sfera privata, consente a tutti e tutte un accesso semplice e gratuito all'identità digitale e permette all'amministrazi - facebook.com Vai su Facebook