La scuola Selvaiezzi riceve la Bandiera Verde Eco-Schools | Un esempio per tutta la città

Giornata di festa e di orgoglio alla Scuola Primaria Selvaiezzi dell’Istituto Comprensivo 4 di Chieti. Questa mattina, con una cerimonia molto partecipata, è stata consegnata ufficialmente la Bandiera Verde Eco-Schools, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato da Fee Italia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

SCUOLA PRIMARIA SELVAIEZZI - 25 SETTEMBRE 2025 - dalle 10.30 alle 12.00 per la Settimana Nazionale delle Biblioteche, la nostra scuola celebra i libri e la lettura aderendo a "BiblioPride 2025". Crediamo che ogni storia, ogni libro e ogni voce abbiano i

Chieti, La Scuola Primaria Selvaiezzi alza la Bandiera Verde. - Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 30 settembre 2025 – Si è tenuta oggi, con grande partecipazione la cerimonia ufficiale di consegna della Bandie ... Da abruzzonews24.com

