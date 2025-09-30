La sconfitta brucia ribaltone in panchina | chiamano subito De Rossi
La sconfitta brucia ed il calcio lo sappiamo non aspetta nessuno, ribaltone in panchina subito: arriva Daniele De Rossi a dare la scossa. In città si respira un’aria pesante, perché non si tratta solo di una battuta d’arresto come tante, ma di una caduta che lascia il segno e che mette a nudo fragilità difficili da ignorare. Infatti, l’ultimo ko sembra aver dato una scossa. Il ribaltone in panchina sembra ormai prossimo, si aspetta forse solo la prossima sosta per le nazionali, Daniele De Rossi è già stato allertato. La tifoseria guarda incredula alle prossime mosse della società ma, ormai, la strada sembra tracciata. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
