La scalata del presidente bis Una crescita a ’pane e politica’
Consigliere comunale, consigliere regionale, sindaco, deputato, governatore. E ora governatore bis. La scalata di Francesco Acquaroli nel mondo della politica comincia nel 1999, quando per la prima volta entra in Comune, nella sua Potenza Picena, come consigliere d’opposizione. Sono i tempi di Gianfranco Fini e di Alleanza Nazionale, e lui viene eletto in rappresentanza di una lista civica. Sono passati 26 anni: dalle stanze della politica e delle istituzioni Acquaroli non è più uscito. La sua ascesa è legata a doppio filo a quella della premier Giorgia Meloni, alla quale lo uniscono anni di comune e militanza nei movimenti giovanili di destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scalata - presidente
Elkann Juve, a novembre riassetto societario: Comolli sale, prosegue la scalata di Chiellini. Capitolo presidente: Ferrero apprezzato ma… Tutte le mosse
La squadra del presidente Leonardo Lunetto nata nel 2022 continua la scalata ai vertici nazionali. Al 17° posto la Puntese e tra le donne 13° posto della Sal Catania... - facebook.com Vai su Facebook
La sua scalata è iniziata presto. L’endorsement del leader della Lega: «Aver già fatto il sindaco, il parlamentare ed essere segretario della potentissima Liga Veneta a 32 anni è qualcosa di importante» - X Vai su X
La scalata del presidente bis. Una crescita a ’pane e politica’ - Dagli anni all’opposizione fino a Palazzo Raffaello e a Roma: dal 2018 l’ascesa insieme con la premier Meloni ... msn.com scrive