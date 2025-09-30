La scalata del presidente bis Una crescita a ’pane e politica’

Consigliere comunale, consigliere regionale, sindaco, deputato, governatore. E ora governatore bis. La scalata di Francesco Acquaroli nel mondo della politica comincia nel 1999, quando per la prima volta entra in Comune, nella sua Potenza Picena, come consigliere d’opposizione. Sono i tempi di Gianfranco Fini e di Alleanza Nazionale, e lui viene eletto in rappresentanza di una lista civica. Sono passati 26 anni: dalle stanze della politica e delle istituzioni Acquaroli non è più uscito. La sua ascesa è legata a doppio filo a quella della premier Giorgia Meloni, alla quale lo uniscono anni di comune e militanza nei movimenti giovanili di destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

