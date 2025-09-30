La scala del calcio ha una nuova proprietà San Siro acquistato da Milan ed Inter
Da questa notte San Siro ha ufficialmente un nuovo proprietario. La seduta del consiglio comunale di Milano, terminata in tarda notte, ha approvato la delibera per la cessione di uno degli stadi più importanti del panorama calcistico mondiale. La “scala del calcio” è stata così acquistata dai due club della città meneghina (Inter e Milan), con la vendita che dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre. Lo stadio, noto anche come Giuseppe Meazza, è stato inaugurato nel 1926 ed è stato il palcoscenico di numerose competizioni internazionali, a partire dal Mondiale del ’34. È ovviamente sede settimanale delle partite del Milan e dell’Inter, ed ha ospitato anche il rugby, con il test match tra Italia e Nuova Zelanda nel 2009. 🔗 Leggi su Oasport.it
San Siro, il progetto di Norman Foster per la nuova Scala del calcio: ma l'archistar svelerà il «suo» stadio soltanto dopo il rogito - Qualche informazione in più di quello che sorgerà intorno allo stadio: le società prevedono di destinare 43 mila metri quadrati di superficie lorda agli uffici, 20 mila agli hotel e 15 mila ai parcheg ... Si legge su milano.corriere.it