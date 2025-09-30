La scala del calcio ha una nuova proprietà San Siro acquistato da Milan ed Inter

Da questa notte San Siro ha ufficialmente un nuovo proprietario. La seduta del consiglio comunale di Milano, terminata in tarda notte, ha approvato la delibera per la cessione di uno degli stadi più importanti del panorama calcistico mondiale. La “scala del calcio” è stata così acquistata dai due club della città meneghina (Inter e Milan), con la vendita che dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre. Lo stadio, noto anche come Giuseppe Meazza, è stato inaugurato nel 1926 ed è stato il palcoscenico di numerose competizioni internazionali, a partire dal Mondiale del ’34. È ovviamente sede settimanale delle partite del Milan e dell’Inter, ed ha ospitato anche il rugby, con il test match tra Italia e Nuova Zelanda nel 2009. 🔗 Leggi su Oasport.it

