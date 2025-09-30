La Sapienza i pro-Pal occupano l' università? Meloni | Figli di papà dei centri sociali
" Blocchiamo tutto, noi la guerra non la vogliamo". Dopo aver calato una grande bandiera palestinese, gli studenti di Sapienza contro la guerra, insieme ai movimenti Cambiare Rotta e a diversi collettivi universitari, sono entrati dentro scienze politiche bloccando le le lezioni, e battendo sulle aule, hanno annunciato di aver occupato la facoltà di Scienze Politiche dell'ateneo romano. L'azione è arrivata al termine di un corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando in varie facoltà e dipartimenti. La mobilitazione, lanciata in solidarietà con la Palestina e a sostegno della Global Flotilla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
