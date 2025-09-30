La sanità e le cure sono una priorità, elementi centrali per lo sviluppo e la qualità della vita sul territorio. Per questo Deborah Bergamini, candidata capolista per Forza Italia alle elezioni regionali nel collegio di Lucca, ha visitato l’ospedale S.Luca e la cittadella di Campo di Marte con il dottor Alessandro Di Vito, capogruppo FI in consiglio comunale, e Giovanni Ricci, consigliere comunale FI, per verificare le esigenze delle strutture e incontrare il personale sanitario. “Ringraziamo i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari di Lucca, che nonostante le difficoltà e i carichi di lavoro elevati riescono sempre a garantire cure appropriate con professionalità e umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La sanità è una delle nostre priorità“. L’on. Bergamini in visita al San Luca