La saga infinita di via degli Angeli | dopo quasi 8 mesi di chiusura nessuna data sulla riapertura

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via degli Angeli è stata chiusa il 10 febbraio a seguito della rilevazione di anomalie nel sottosuolo. A distanza di quasi otto mesi la strada resta inaccessibile e gli aggiornamenti che arrivano sono tutt’altro che incoraggianti. Nessuna data per la fine degli interventi, né tantomeno sulla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

