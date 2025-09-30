La Russia usa lo sport paralimpico per mostrare la resilienza dei suoi soldati feriti in guerra Süddeutsche
Il Comitato Paralimpico Internazionale qualche giorno fa ha deciso di revocare le sospensioni parziali per le competizioni internazionali per gli atleti Russi e Bielorussi. Un voto che ha scatenato moltissime polemiche. Un voto a cui l’Italia ha partecipato, per poi cercare di fare una incredibile marcia indietro, diffondendo un comunicato in cui pratica si dice: pensavamo di aver votato una cosa diversa, scusate. “Il Comitato Italiano Paralimpico ha votato a favore della partecipazione degli atleti unicamente in forma neutrale, e la decisione finale dell’Assemblea ha colto tutti di sorpresa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: russia - sport
Gaza, ministro dello sport Abodi nell’impasse su partita Italia-Israele di ottobre: “Si giocherà, Stato ebraico è aggredito, non è la Russia”
Spagna, la ministra dello sport: “Squadre israeliane non dovrebbero partecipare alla Vuelta o ad altre gare sportive, come si fece con la Russia”
Pedro Sánchez ha accusato il CIO e la FIFA di avere due pesi e due misure verso Russia e Israele. Nel 2022 la Russia è stata esclusa dallo sport internazionale per aver violato la Tregua Olimpica e occupato enti sportivi in Ucraina. Israele, invece, non ha vist - facebook.com Vai su Facebook
Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina con inno e bandiera. Protesta ucraina - X Vai su X
La Russia usa lo sport paralimpico per mostrare la resilienza dei suoi soldati feriti in guerra (Süddeutsche) - "Il voto (a cui ha partecipato anche l'Italia con annessa figuraccia) che riammette russi e bielorussi è un segnale fatale" ... Secondo ilnapolista.it
I Paralimpici aprono a Mosca, a Milano-Cortina con la bandiera - Russia e Bielorussia vedono riaprirsi a sorpresa le porte dei Giochi paralimpici, riaccendendo così le polemiche sulla partecipazione alle competizioni sportive internazionali degli atleti dei due ... Si legge su ansa.it