Il Comitato Paralimpico Internazionale qualche giorno fa ha deciso di revocare le sospensioni parziali per le competizioni internazionali per gli atleti Russi e Bielorussi. Un voto che ha scatenato moltissime polemiche. Un voto a cui l’Italia ha partecipato, per poi cercare di fare una incredibile marcia indietro, diffondendo un comunicato in cui pratica si dice: pensavamo di aver votato una cosa diversa, scusate. “Il Comitato Italiano Paralimpico ha votato a favore della partecipazione degli atleti unicamente in forma neutrale, e la decisione finale dell’Assemblea ha colto tutti di sorpresa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Russia usa lo sport paralimpico per mostrare la resilienza dei suoi soldati feriti in guerra (Süddeutsche)