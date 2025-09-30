La Ruota della Fortuna non si ferma più record di ascolti stagionale per Gerry Scotti
Con 5.488.000 spettatori pari al 26.8% di share, La Ruota della Fortuna conquista il dato più alto dall'inizio della stagione, complice anche l'attesa per il Grande Fratello. Stabile ma lontano Affari Tuoi con Stefano De Martino, penalizzato anche dal ritorno di Cinque Minuti di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna
La ruota della fortuna a che ora inizia e finisce oggi 17 luglio 2025
Gerry Scotti e il miracolo Ruota della Fortuna. Autentica sorpresa dell'estate tv
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in lacrime per Veronica: la vincita pazzesca che 'oscura' Affari Tuoi - La campionessa lo spiazza e il conduttore scoppia a piangere in diretta: scopri cosa è successo nella puntata di domenica 28 settembre 2025.