La Ruota della Fortuna non si ferma più record di ascolti stagionale per Gerry Scotti

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 5.488.000 spettatori pari al 26.8% di share, La Ruota della Fortuna conquista il dato più alto dall'inizio della stagione, complice anche l'attesa per il Grande Fratello. Stabile ma lontano Affari Tuoi con Stefano De Martino, penalizzato anche dal ritorno di Cinque Minuti di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ruota - fortuna

Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna

La ruota della fortuna a che ora inizia e finisce oggi 17 luglio 2025

Gerry Scotti e il miracolo Ruota della Fortuna. Autentica sorpresa dell'estate tv

ruota fortuna ferma pi249La Ruota della Fortuna non si ferma più, record di ascolti stagionale per Gerry Scotti - 8% di share, La Ruota della Fortuna conquista il dato più alto dall'inizio della stagione, complice anche l'attesa ... Si legge su fanpage.it

ruota fortuna ferma pi249La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in lacrime per Veronica: la vincita pazzesca che 'oscura' Affari Tuoi - La campionessa lo spiazza e il conduttore scoppia a piangere in diretta: scopri cosa è successo nella puntata di domenica 28 settembre 2025. Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ruota Fortuna Ferma Pi249