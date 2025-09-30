La ruota della fortuna il tastierista e cantante non è nuovo in tv | chi è Marco Galeone

Marco Galeone è uno dei volti nuovi della musica in tv e in queste settimane sta conquistando sempre più attenzione grazie alla sua presenza ne La Ruota della Fortuna, in onda su Canale5 con la conduzione di Gerry Scotti. Il pubblico lo vede ogni sera al fianco della cantante Nicla Ozenda, con cui forma il duo vocale che accompagna le puntate del game show, diventato uno dei successi più solidi della rete nell’access prime time. La carriera di Galeone, però, non comincia certo con il programma di Scotti. Diplomato al Conservatorio di Parma, ha saputo farsi strada unendo tecnica e versatilità. Nel 2014 aveva già catturato l’attenzione del pubblico partecipando a The Voice of Italy: in quell’occasione fu Raffaella Carrà a volerlo nella sua squadra, riconoscendo nel giovane musicista un talento particolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

