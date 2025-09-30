La rottamazione si fa | la Lega sfida gli alleati e rilancia il condono

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'indomani della vittoria del centrodestra nelle Marche la Lega sfida gli alleati e rilancia la battaglia sul nuovo condono. Da mesi il partito di Matteo Salvini e Forza Italia litigano sul dossier fisco. Il nuovo affondo sulla rottamazione delle cartelle potrebbe impensierire il governo Meloni. 🔗 Leggi su Today.it

