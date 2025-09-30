La Roma di Gasperini può puntare allo Scudetto?
Il campionato è iniziato da poche settimane ed è ancora presto per capire quali squadre si contenderanno fino alla fine lo Scudetto. Tra i club che suscitano più interesse, tuttavia, rientra senza ombra di dubbio la Roma, che dopo il passaggio di Claudio Ranieri in società ha affidato la guida tecnica dal mese di giugno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: roma - gasperini
Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti
Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa
Benitez elogia la Roma: “Ranieri e Gasperini, fusione di competenze assolute”
Fabio Capello parla di Gasperini: “Ha trovato la sfida giusta a Roma” Fabio Capello, allenatore della Roma del terzo scudetto, è stato ospite nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova. Tra i temi trattati, ha parlato anche di Gian Piero Gasperini: «Gasper - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma si affida alla solidità difensiva: #Gasperini porta avanti il lavoro svolto da Ranieri - X Vai su X
Scommesse, Roma-Cagliari: meglio puntare risultato esatto - Lunedì sera la Roma di Rudi Garcia ospiterà il Cagliari di Lopez in un match a senso unico per i giallorossi secondo i bookmakers. Da calciomercato.com