Il campionato è iniziato da poche settimane ed è ancora presto per capire quali squadre si contenderanno fino alla fine lo Scudetto. Tra i club che suscitano più interesse, tuttavia, rientra senza ombra di dubbio la Roma, che dopo il passaggio di Claudio Ranieri in società ha affidato la guida tecnica dal mese di giugno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La Roma di Gasperini può puntare allo Scudetto?