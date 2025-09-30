La ’rivoluzione’ del teatro Puccini | Non solo satira | nuovi linguaggi visioni attuali e proposte smart
di Elena Burigana FIRENZE Dopo anni in cui la satira politica ha segnato l’identità del Teatro Puccini di Firenze, oggi la direzione artistica apre a una proposta più articolata: drammaturgia italiana e straniera, nuovi linguaggi, attenzione alle giovani compagnie. Una trasformazione culturale e strutturale che trova piena espressione nella stagione 202526, come racconta il direttore artistico, Lorenzo Luzzetti. Che stagione teatrale si prospetta quest’anno? "Una stagione in continuità con il percorso avviato negli ultimi due-tre anni. Dopo il Covid abbiamo rinnovato il teatro, sia sul piano strutturale – migliorando l’accoglienza per pubblico e compagnie, e aprendo una sala ridotta da cento posti – sia nei contenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
