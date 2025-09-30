Per anni, è stato il fantasma che tormentava le partite online di EA Sports FC (e prima ancora, di FIFA): il famigerato “Kick-Off Glitch” o, come spesso viene chiamato in modo più neutro da EA, l’exploit dei “kick-off goals”. Ora, l’attesa è finita. Electronic Arts (EA) ha finalmente riconosciuto ufficialmente l’esistenza del problema e ha comunicato che è in arrivo un provvedimento risolutivo che modificherà radicalmente le dinamiche di gioco dopo ogni rete. L’Ammissione di EA: Un’Era si Conclude. Il “Kick-Off Glitch” si riferisce alla notevole facilità con cui è possibile segnare o creare un’occasione da gol limpida subito dopo aver subito una rete, sfruttando il posizionamento “sospeso” e disorganizzato della difesa avversaria al calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - LA RIVOLUZIONE ARRIVA: EA AMMETTE IL “KICK-OFF GLITCH” e ANNUNCIA IL FIX (FINALMENTE)