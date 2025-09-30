Una rivincita per Silvia Luconi, 41 anni, dipendente delle Poste laureata in Scienze giuridiche, mamma di due bambini. Tre anni fa, alle amministrative di Tolentino, aveva perso al ballottaggio contro Mauro Sclavi; con il 41,6% non era riuscita a diventare sindaco (al primo turno aveva ottenuto il 42,4%, mentre Sclavi il 32,9 e Massimo D’Este il 24,7%). Invece, scesa in campo per la prima volta alle Regionali, ha fatto l’exploit, superando anche quelli che sembravano i favoriti. E pensare che in un primo momento, sebbene avesse presentato un curriculum di oltre 700 preferenze, per pochissimo non era riuscita a strappare il "pass" alle elezioni durante le votazioni del direttivo provinciale di partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rivincita dopo il ko alle amministrative