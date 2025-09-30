«Il cane torna a mordere perché qualcuno gli ha tolto l'osso. Dire che a Caivano non è successo nulla significa mentire. Sbaglia chi dice che il governo non ha mosso un dito. Negli ultimi due anni è successo quello che non si è mai verificato in dieci. Se ho ricevuto un proiettile è perché la Camorra non è mai stata così debole». A dirlo don Maurizio Patriciello, il parroco campano che, durante la messa domenicale, ha ricevuto una pallottola. Un intero Paese è stato in apprensione. Cosa ha provato? «Ricevere tanta solidarietà è un qualcosa di straordinario. Significa che la gente si rende conto che sta avvenendo un fatto positivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La rivelazione di don Patriciello: «La Camorra mai così debole. Chi dice altro ignora la realtà»