La rivelazione di don Patriciello | La Camorra mai così debole Chi dice altro ignora la realtà
«Il cane torna a mordere perché qualcuno gli ha tolto l'osso. Dire che a Caivano non è successo nulla significa mentire. Sbaglia chi dice che il governo non ha mosso un dito. Negli ultimi due anni è successo quello che non si è mai verificato in dieci. Se ho ricevuto un proiettile è perché la Camorra non è mai stata così debole». A dirlo don Maurizio Patriciello, il parroco campano che, durante la messa domenicale, ha ricevuto una pallottola. Un intero Paese è stato in apprensione. Cosa ha provato? «Ricevere tanta solidarietà è un qualcosa di straordinario. Significa che la gente si rende conto che sta avvenendo un fatto positivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: rivelazione - patriciello
La rivelazione di don Patriciello: «La Camorra mai così debole. Chi dice altro ignora la realtà» - A dirlo don Maurizio Patriciello, il parroco campano che, durante la messa domenicale, ha ricevuto una pallottola. Come scrive iltempo.it
Un proiettile della Camorra consegnato a Don Patriciello durante la messa. Meloni: "Lo Stato è con voi" - Intensificata la scorta al parroco impegnato nella lotta alla criminalità organizzata ... Segnala today.it