Desio (Monza Brianza), 30 Settembre 2025 – Sono arrivate le condanne per i sei maggiorenni delle due bande rivali di giovanissimi che si erano affrontati in una rissa al luna park di Desio, dando poi il via a una spedizione punitiva con sequestro di persona. Complessivamente una ventina i ragazzi identificati dai carabinieri di Desio e di Muggiò, la maggior parte minorenni, per cui l’apposita Procur a ha concluso l’inchiesta. Ragazzino spinto sotto un treno a Seregno, la baby gang chiede la messa alla prova Ricorsi all’abbreviato . Per i maggiorenni è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Monza e i sei imputati a vario titolo sono stati chiamati davanti alla giudice per le udienze preliminari monzese Elena Sechi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rissa al luna park di Desio, la spedizione punitiva e il 16enne sequestrato e picchiato: prime condanne per la baby gang

