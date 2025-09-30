La Rinascita si consola con un super Marini | Nessun dramma il campionato è lungo

Sport.quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono bastate un paio di primizie firmate Pierpaolo Marini, per centrare la seconda vittoria in due partite. La guardia della Dole ha messo a referto 25 punti e questa, vista l’attitudine da bomber, non è proprio una novità assoluta. L’anno scorso, ad esempio, l’esterno trascinò fuori dal pantano la squadra con i 32 del derby casalingo con Pesaro, oltre a essere insignito a fine anno dell’mvp di A2. La vera novità è che i 25 punti, con 45 da due, 38 da tre e 89 ai liberi, li ha centrati da subentrante, dalla panchina. Sandro Dell’Agnello ha preferito cominciare in maniera prudente con lui per un piccolo guaio fisico che gli ha impedito di presenziare ad alcuni allenamenti nella settimana appena trascorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la rinascita si consola con un super marini nessun dramma il campionato 232 lungo

© Sport.quotidiano.net - La Rinascita si consola con un super Marini: "Nessun dramma, il campionato è lungo"

In questa notizia si parla di: rinascita - consola

rinascita consola super mariniLa Rinascita si consola con un super Marini: "Nessun dramma, il campionato è lungo" - Brucia la sconfitta con Rieti, arrivata nonostante i 25 punti della guardia. sport.quotidiano.net scrive

Pierpaolo Marini guida la Rinascita alla supersfida contro Udine - È con la carica e il talento di Pierpaolo Marini che la Rinascita affronta la settimana che la porterà alla supersfida di domenica a Udine. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rinascita Consola Super Marini