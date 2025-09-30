La Rinascita si consola con un super Marini | Nessun dramma il campionato è lungo
Non sono bastate un paio di primizie firmate Pierpaolo Marini, per centrare la seconda vittoria in due partite. La guardia della Dole ha messo a referto 25 punti e questa, vista l’attitudine da bomber, non è proprio una novità assoluta. L’anno scorso, ad esempio, l’esterno trascinò fuori dal pantano la squadra con i 32 del derby casalingo con Pesaro, oltre a essere insignito a fine anno dell’mvp di A2. La vera novità è che i 25 punti, con 45 da due, 38 da tre e 89 ai liberi, li ha centrati da subentrante, dalla panchina. Sandro Dell’Agnello ha preferito cominciare in maniera prudente con lui per un piccolo guaio fisico che gli ha impedito di presenziare ad alcuni allenamenti nella settimana appena trascorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
