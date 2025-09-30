La rinascita di Pippo | dall' incidente alla speranza di una nuova vita

Avellinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Pippo, cane randagio conosciuto tra bar e piazze di un quartiere avellinese, è rimasto vittima di un incidente che lo ha costretto a fermarsi. L’episodio ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita: grazie all’intervento di un gruppo di cittadini, l’animale è stato trasferito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rinascita - pippo

L'incidente, il coma, la rinascita. Baroncini: "Sono un miracolato. Il peggio è passato, tornerò più forte" - Mercoledì scorso Filippo Baroncini ha mangiato qualcosa di solido, un po’ di pasta, e la cosa va catalogata alla voce vittoria visto che era la prima volta dopo tre settimane. Secondo gazzetta.it

Fioretta Mari, la discussione con Baudo e l’incidente aereo: “Mi ha salvato la vita” - Il lavoro, la discussione e l’incidente aereo: Fioretta Mari rivela cosa accadde quando Pippo Baudo le salvò in qualche modo la vita, impedendole di salire su un aereo diretto in Sicilia che si ... Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Rinascita Pippo Dall Incidente